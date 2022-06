Pessoas quando são pegas no flagra traindo possuem algumas alternativas, instintivas, para se safar dos danos sobre os erros cometidos. Uma delas é negar até o final.

Entre as opções, reverter a história, manipular a vítima e a fazer parecer culpada por todo o caos, é um dos métodos mais utilizados por traidores.

Uma outra bastante comum é assumir a culpa com uma certa superficialidade e implorar o perdão, se colocando em posição de vítima também e culpando um fator externo, como bebidas ou más influências.

Vejas as principais falas dadas por mentirosos, após serem descobertos, que muitas vezes conseguem persuadir as vítimas das mentiras!

6 desculpas que todo homem que está traindo costuma usar:

1. Você está louca!

Por mais que existam provas concretas, por mais que a vítima tenha certeza, o traidor geralmente tenta reverter toda a situação fazendo com que a parceira pareça equivocada e enganada.

Ele diz, na verdade, que ele não traiu ou mentiu e que tudo isso é fruto da imaginação dela.

É preciso estar atenta com todos os sinais de mentiras dessas pessoas para não sofrer enganações.

2. Isso é coisa da sua cabeça

Da mesma forma que no tópico anterior, nesta situação, muito provavelmente, ele tentará convecer a traída que nada disso aconteceu e que ela está se enganando com o próprio ciúme.

A técnica consiste em manipular a vítima de todas as formas, até que ela se sinta culpada por desacreditar dele. Ou seja, agindo da forma mais tóxica possível.

3. Eu estava bêbado

Terceirizar a culpa das traições para a bebida também é bem tradicional. No entanto, existe um estudo dentro da psicanálise que fala sobre as ações sob efeito de álcool serem resultados de pensamentos sóbrios.

Ou seja, já havia a vontade, porém, faltava coragem. E a bebida alcoólica proporciona esse impulso.

Contudo, se a pessoa bêbada é capaz de fazer atrocidades, inclusive, te trair, significa que sóbrio ela cogita todas essas ações.

4. Ela é só uma amiga

O sexto sentido de uma mulher dificilmente se engana, e sabemos disso. Nunca é ‘só uma amiga’. Se ele oferece liberdade demais para essa pessoa, existem brincadeiras e piadinhas internas entre eles ou segredos, é bom ficar atenta.

A melhor dica é: se começar haver desconfianças dentro de um relacionamento, significa que algo não vai bem. E se algo não vai bem, é melhor sentar e conversar sobre.

Prorrogar o final não ameniza a situação conflitante. Pelo contrário, só a aumenta.

5. A culpa disso é sua

Reverter a situação, culpabilizando a vítima novamente. Este é um clássico. Inclusive, atribuir a culpa pela ‘falta de cuidado’ da mulher com o corpo, ou com a ‘falta de assistência’, por causa do excesso de trabalho.

Essa é a forma mais tóxica de manipular alguém. A verdadeira culpa de uma traição é exclusivamente do traidor.

Se em algum momento você passar por isso, não hesite em terminar com essa pessoa e recomeçar sua vida sozinha.

6. Eu não tive culpa

Se vitimizar também é uma péssima alternativa. Responsabilizar a outra envolvida na traição, os amigos ou a bebida já ficou claro que é um jogo extremamente baixo.

Se ele não tiver a hombridade de assumir os próprios atos, essa pessoa consegue ser ainda pior que apenas um traidor.

