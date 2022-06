Futebol solidário em Aparecida de Goiânia terá a presença de jogador pentacampeão do mundo

No dia 08 de julho, em Aparecida de Goiânia, vai acontecer o ‘Futebol das Estrelas’. O evento, que tem como foco a arrecadação de alimentos para famílias situação de vulnerabilidade social, contará com a presença dos ex-jogadores Marcelinho Carioca e Edilson Capetinha, pentacampeão do mundo em 2002.

Cada um dos craques comandará um time com amigos, que devem se enfrentar na partida solidária. O jogo vai acontecer no Estádio Annibal Batista de Toledo à partir das 19h e a entrada será 1kg de alimento.

A ação é realizada pelo projeto social Pingo de Gente, que atende mais de 350 famílias carentes no município aparecidense, em parceria com a Prefeitura Municipal.

Segundo a organização, além dos craques do futebol, personalidades da música e da internet também irão marcar presença no jogo.

Fernanda Sarelli, advogada e responsável pelo projeto social, afirma que a motivação para a realização do evento foi o número de famílias necessitadas, que aumentou desde o início da pandemia.

“Nós que estamos a frente de um projeto social há mais de 7 anos vemos isso claramente. Por isso, resolvemos nos dedicar a realização deste evento que, além de gerar entretenimento, vai auxiliar quem está em situação de vulnerabilidade”, disse.