Mais uma nova função do WhatsApp já era aguardada há muito tempo, principalmente para quem faz parte de muitos grupos dentro do aplicativo.

A descoberta foi compartilhada pelo site WABetaInfo, especializado no assunto das atualizações do app de mensagens.

Entretanto, a novidade estava sendo testada apenas para a versão beta de aparelhos Android. Agora, será introduzida também para o sistema iOS.

Chega nova função no WhatsApp que pessoas tímidas e discretas esperavam há anos

Você já deve ter passado por uma situação em que gostaria de sair de um grupo no WhatsApp, mas por alguma razão ficou sem graça ou não queria notificar todos os participantes, não é mesmo? Mas com uma nova função no WhatsApp, você poderá sair de grupos sem que todos os integrantes saibam.

A nova ferramenta está em fase de testes ainda, e apenas os administradores do grupo irão saber de sua saída. Assim, não fica aquele ‘climão’ e se torna mais fácil deixar aquele grupo que você não gosta!

Usuários que acumulam diversos grupos para não ter que dar explicações sobre o motivo da saída, agora podem ficar tranquilos e sem correr o risco de serem perturbados.

Ademais, a plataforma também trabalha em uma funcionalidade que demonstra o histórico de participantes do grupo. Assim, pode ajudar a reconhecer os membros que saíram silenciosamente.

Novidades à caminho

Outra novidade que em breve deve chegar ao WhatsApp é a possibilidade de realizar enquetes dentro dos grupos da plataforma.

Em alguns meses, os usuários vão poder fazer pesquisas nos grupos e entre si em qualquer ocasião. Desse modo, torna-se prático a escolha e a tomada de decisões .

