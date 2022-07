Goiano viaja 14h para tirar foto com Joelma e recebe desprezo da cantora: “e aí?”

Um goiano viajou por 14h seguidas para realizar o sonho de tirar uma foto com a cantora Joelma, no camarim da artista, porém acabou saindo bastante frustrado e envergonhado com a rejeição.

O jovem teria saído do estado na sexta-feira (08) e chegado no evento em Osasco (SP) no sábado (09). Ele teria sido sorteado para entrar no camarim com a famosa e tirar fotos.

Acontece que, ao tentar se aproximar de Joelma, a cantora ignorou ele totalmente. Frustrado, ele insiste dizendo que viajou por 14h para encontrá-la. “Ou eu atendo você ou faço show, e aí?”, retrucou a artista.

A situação foi flagrada por um terceiro, que divulgou no Twitter o descaso da paraense com o fã. Em defesa, a assessoria da ex vocalista da banda Calypso, justificou o porquê da atitude.

“A cantora Joelma está se recuperando das sequelas da covid como já é de conhecimento de todos, portanto antes do show ela não teve autorização médica para atendimento no camarim. Reiteramos também que a artista realizou um show de quase 2 horas para o público presente”, ponderou na nota pública.

No entanto, o rapaz sorteado teria testado negativo para Covid-19, conforme exigido pela casa de eventos que sediaria o show e apresentado cartão de vacinas em dias.

Assista a cena