Arraiana 2022: saiba como trocar ingressos para os shows em comemoração aos 115 anos de Anápolis

Com atrações como Luan Santana e Jorge e Mateus, o Arraiana 2022 retoma a programação presencial em 27 de julho para as comemorações dos 115 de Anápolis. O evento ocorrerá até 31 de julho, no Estádio Jonas Duarte.

Para garantir o ingresso para as apresentações, é necessário doar 2 quilos de alimentos. Com exceção de sal, fubá e farinha, qualquer produto não perecível pode ser utilizado para conseguir a entrada.

São permitidos, no máximo, 02 ingressos por CPF para cada dia do evento. No momento da troca, o cidadão poderá apresentar apenas o seu documento e de mais uma pessoas.

Apesar do limite, é permitido obter ingressos para mais de um show. A apresentação de documento pessoal de identificação é obrigatória no processo.

A administração municipal disponibilizou 14 pontos de retirada dos tíquetes espalhados pela cidade. Os alimentos podem ser trocados na Prefeitura, no estádio Jonas Duarte, Ginásio Newton de Faria, CEITec, CMTT, UniEvangélica, Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, CRAS Leste, CRAS Leste II, CRAS Sul, Cmei José Cupertino de Paula, Escola Municipal Clóvis Guerra, Escola Municipal Alfredo Jacomossi e Cmei Maria Zenita de Jesus.

Os povoados e distritos da cidade terão pontos de troca itinerantes, de 9h às 18h, em dias específicos. Para Branápolis e Joanápolis, a data é 20 de julho. No dia 21 serão atendidas Vila São Vicente e Interlândia. Por fim, no dia 22, Souzânia, Goialândia e Vila Fabril terão os tíquetes disponíveis.

Programação

A festa começa, no dia 27, com apresentações de Samuel Messias e da dupla André e Felipe. No dia seguinte, o cantor Luan Santana será responsável por embalar os anapolinos.

Em 29 de julho, os artistas gospel Tony Allyson, Thiago Brado e Padre Marcos comandam a festa.

No dia 30, o show será de muito sertanejo e em dose dupla. Isso porque passarão pelo palco do evento Kleo Dibah e Edson & Hudson.

Já o encerramento do Arraiana, no dia 31, quando Anápolis fará oficialmente 115 anos, ficará por conta de Jorge e Mateus, uma das principais duplas sertanejas do país.