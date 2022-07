Esses são os 6 vereadores mais ricos de Goiânia

Nas últimas eleições municipais, Goiânia elegeu 37 vereadores. Dois representantes a mais do que os 35 eleitos em 2016.

Após o pleito, aqueles que se candidataram, independente de serem eleitos ou não, precisam declarar os gastos da campanha. Os bens são declarados antes do pleito para a Justiça Eleitoral.

O Portal 6 realizou um levantamento sobre os seis vereadores mais ricos eleitos em 2020. Os dados estão disponíveis no site do TSE para consulta pública.

Confira quais são os seis vereadores mais ricos da capital:

1 – Sandes Júnior (PP)

Com uma longa carreira na política municipal, estadual e nacional, Sandes Júnior acumula um patrimônio declarado de R$2.717.593,80. O bem mais valioso do vereador é um plano de previdência no valor de R$1,1 milhão.

2 – Izidio Alves (MDB)

Em seu oitavo mandato na casa, o vereador declarou à Justiça Eleitoral um total de R$1.972.241,09. O principal bem de Izidio Alves é uma fazenda no município de Nova Crixás, no valor de R$ 800 mil.

3 – Cabo Senna (Patriota)

O vereador que está em seu segundo mandato declarou um patrimônio de R$1.466.252,66. O destaque da declaração do parlamentar é a caderneta de poupança na Caixa Econômica Federal com valor estimado de R$ 467 mil.

4 – Dr. Gian (MDB)

Veterano na Câmara de Vereadores, o médico e vereador possui um patrimônio declarado de R$932.211,45. O principal bem do parlamentar é uma casa financiada pela Caixa Econômica Federal no valor de R$ 600 mil.

5- Kleybe Morais (MDB)

Reeleito para a Câmara na última eleição, Kleybe Morais declarou à Justiça Eleitoral o valor total de R$779.410,94. O bem de maior valor do parlamentar é uma casa em um condomínio fechado no valor de R$ 550 mil.

6 – Léo José (PTB)

Debutante na Câmara, o vereador possui um total de bens declarados de R$735.559,00. O bem de maior valor do parlamentar é um apartamento na capital no valor de R$ 352 mil.