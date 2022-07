Últimos dias para se inscrever no concurso do Senar Goiás com salários de até R$ 9 mil

Termina no próximo domingo (31) o prazo máximo para os interessados em se inscrever no concurso do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), em Goiás.

As oportunidades são destinadas para pessoas com ensino superior completo e os salários variam de R$ 4.163,81 até R$ 9.444,54. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de forma online por meio do site da instituição.

Ao todo, serão ofertadas 02 vagas com início imediato para os cargos de analista de sistema III e especialista em tecnologia da informação II.

Outras 50 vagas serão para formação de cadastro de reserva para as funções de analistas de marketing I, sistemas III e pedagógico I, especialista em tecnologia da informação e enfermeiro.

A seleção será feita em três etapas, sendo elas análise curricular e documental, provas objetiva e discursiva online – no dia 14 de agosto – e entrevista individual por competência.

O resultado será divulgado no dia 09 de setembro pelo site do IBGP. Mais informações a respeito do certame, estão disponíveis no edital.