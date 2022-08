De casamento a namoro relâmpago, Arraiana uniu casais e teve até cupido

O Arraiana 2022 acabou, mas construiu histórias que podem ser eternas. De pedido de casamento à operação cupido, a festa que aconteceu em Anápolis, entre os dias 27 e 31 de julho, causou alvoroço em alguns corações.

Para o casal Josué, de 18 anos, e Liliane, de 25, o termo “amor de festival” nunca foi tão real quanto agora. Os jovens se conheceram no show do Luan Santana, na quinta-feira (28). No sábado (30) já estavam curtindo o som do Edson e Hudson juntinhos.

Apaixonado, Josué conta que a moça chegou junto com um amigo, que foi o cupido da relação. O colega, Marcos, de 22 anos, afirma que sentiu um clima entre os dois desde o momento em que se encontraram e que agora acredita que não vão se separar mais.

“Eu cheguei com ele e ela é minha amiga, a gente se encontrou aqui. O que aconteceu, nós chegamos e teve aquele clima, eles passaram para ficar junto um do outro e ficaram grudados o show inteiro. Acabou, agora é casal”, afirmou.

Por outro lado, Rosane Pinheiro e Antônio Júnior já estavam para lá de apaixonados há muito tempo. Com dois anos de relacionamento, eles deram início a uma nova fase no show da dupla Jorge e Mateus e se tornaram noivos.

“Ser abençoado pelo Jorge e Mateus para mim é incrível, que eles sejam os nossos padrinhos de casamento”, comemora o jovem.

O pedido matrimonial, que aconteceu em frente ao palco, foi organizado por um amigo que trabalha na área de eventos. Ele conta que o “Juninho”, como o rapaz é conhecido, já estava com as alianças compradas, esperando apenas a oportunidade perfeita.