Preso jovem que deu prejuízo de mais de R$ 60 mil a promotora de Justiça de Goiás

Equipe da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos cumpriu na manhã desta terça-feira (02) mandado de prisão temporária em desfavor de um jovem, de 23 anos.

Ele é responsável por coordenar um esquema criminoso que vitimou uma promotora de Justiça em um prejuízo de mais de R$ 60 mil.

Induzida ao erro, a promotora acreditava que conversava com o próprio filho, por meio do WhatsApp e, no intuito de ajudá-lo, realizou diversas operações bancárias.

“Essas transações foram efetuadas em diversas contas as quais eram abertas pelos criminosos em nome de terceiros”, explica o delegado responsável pelo caso, Daniel Oliveira.

Além disso, foram cumpridos também dois mandados de busca e apreensão em endereços localizados em Aparecida de Goiânia e Senador Canedo.