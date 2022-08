“Não vou atacar Bolsonaro, mas sim o Lula”, diz Pablo Marçal em live

Durante transmissão ao vivo pelo Instagram, o candidato à Presidência pelo Pros, o coach Pablo Marçal, afirmou que vai poupar o presidente Jair Bolsonaro e pediu aos seguidores que foquem ataques ao ex-presidente Lula, que lidera a disputa eleitoral pelo PT.

Bolsonarista, Pablo abandonou apoio ao presidente para lançar candidatura.

Até a manhã desta terça-feira (09), Marçal ainda criticava o presidente. “É uma estratégia para deixar o PT 100 anos longe do poder”, afirmou.

Com fala acelerada e nervosa, ele disse que não tem ansiedade pela candidatura, que foi judicializada após idas e vindas de decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pelo comando da Executiva do Pros nacional.

Semana passada, a ala pró-PT do Pros, que havia recuperado o comando da legenda, tinha descartado Pablo Marçal para apoio à candidatura de Lula