Com mais de 40 anos de diferença, casal viralizou após expor o romance na internet

Um casal nada tradicional tem dado o que falar com o perfil que criou no TikTok, explicando um pouquinho sobre o amor, que possui um detalhe básico: 42 anos de diferença nas idades.

Os donos da conta na plataforma, Dave e Jackie, comentaram com os seguidores que o estadunidense tem 69 anos, enquanto a filipina fez 27 anos.

Apesar das críticas que recebem, os dois estão juntos há mais de cinco anos e confessam ter uma química indiscutível, além de terem um senso de humor bem parecido.

No último final de semana, inclusive, o casal postou um vídeo contando como se conheceram, através de um site de relacionamentos chamado ‘Cherryblossoms’, em 2016, quando ele estava visitando o país asiático que Jackie vivia.

Ele a convidou para um café, onde foram se conhecer. Nos encontramos no Starbucks e ele me deu um biscoito de chocolate. Depois fomos almoçar no Jollibee’s”, disse ela.

”Jackie era um pouco tímida, na época, e estava cansada depois de trabalhar no turno da noite, então, durante aquele almoço acabei falando 95% do tempo”, continuou Dave.

“Dava para sentir que havia conexão suficiente para querermos nos ver novamente. Então, Jackie e eu nos encontramos mais algumas vezes antes de eu voltar para os EUA. Esse foi o começo de um relacionamento maravilhoso, que continua firme”, declarou o idoso.

Críticas

Como nem tudo são flores, a dupla apaixonada recebe muitas críticas na internet. Enquanto alguns alegam que ela deseja engravidar dele para ‘herdar os bens’, outros ponderam que o interesse seja no Green Card dos EUA.

Como já estão acostumados Jackie e Dave lidam com os comentários apenas com deboche, ironia e diversão.

