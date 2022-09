Jovem que morreu após carro capotar em Pirenópolis era morador de Anápolis

O jovem Hugo de Melo Neto, de 24 anos, que morreu após capotar o carro neste domingo (11), na GO-431, em Pirenópolis, era morador de Anápolis.

A morte dele causou comoção nas redes sociais. Amigos e familiares lamentaram a tragédia que vitimou o rapaz.

Um outro rapaz, de 28 anos, que estava no banco do passageiro, foi resgatado com vida e sem ferimentos graves pelo Corpo de Bombeiros.

Ele contou que os dois tinham bebido e o carro estava em alta velocidade no momento do acidente. Entre a Vila do Comendador e o trevo que daria acesso à BR-153, o motorista tentou ultrapassar uma caminhonete, mas veio um caminhão no sentido contrário.

Para desviar do veículo de autocarga, o jovem jogou o carro para a direita, perdeu o controle e capotou.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo e a Polícia Técnico-Científica periciou o local. O passageiro foi levado ao Hospital de Pirenópolis.