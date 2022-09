No dia 02 de outubro está previsto o encerramento da fase do Mercúrio Retrógrado e, junto dela, finalizará também o período de confusão mental para os signos afetados.

Logo, o próximo mês será um período de clarezas, revelações, surpresas e amor, já que esse tempo foi difícil, instável e machucou os corações de muitas pessoas.

Muitas novidades no campo amoroso acontecerão. Fins de ciclos e recomeços estarão presentes neste momento e é preciso estar com os pés nos chão para não se perder nas curvas. Veja!

3 signos que vão ter grandes surpresas no amor em outubro:

1. Touro

O período de Mercúrio Retrógrado foi muito impactante para o taurino e abriu muito as perspectivas dele. Teve ex aparecendo, sumindo e voltando novamente para intrigar sua cabeça? Teve.

Mas é preciso ter pulso firme para entender que a história de vocês não vive mais. Se enfiar em um novo relacionamento, por agora, pode ser conflituoso para o nativo.

No entanto, não quer dizer que seja uma má ideia. Amar é sempre uma ótima opção. A dica para o mês de outubro é: se cobre menos e não se boicote.

2. Libra

O libriano foi atingido em cheio neste período também e está em um processo de expansão interna. É preciso enxergar além e, para isso, sair da zona de conforto será importante.

Não ignore os seus sentimentos e se expresse mais. Existe um amor muito vivo, ainda por perto e o nativo poderá ser muito feliz, caso se entregue verdadeiramente no propósito.

Pare de procurar o equilíbrio em tudo. Às vezes é preciso agir em um impulso para conseguir alcançar algo bom.

3. Capricórnio

Por fim, o capricorniano também sentirá muito nesse mês de outubro. O início de um relacionamento sério e saudável será muito provável nesse período.

Isso pode causar um certo receio no ‘pé no chão’ do zodíaco, mas com certeza será um momento importantíssimo na vida do nativo.

