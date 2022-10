Um bombeiro militar salvou o bebê dos vizinhos, de apenas 16 dias de vida, que se engasgou com o leite materno em Porangatu, região Norte de Goiás. Cleiton Espindola estava de folga quando a avó do recém-nascido pediu ajuda.

Os lábios e as extremidades do corpo da criança já tinham ficado roxos quando o militar chegou ao local. Utilizando das técnicas de salvamento, o homem conseguiu fazer o bebê voltar a respirar ao desobstruir as vias aéreas.

Em imagem divulgada pelo Corpo de Bombeiros neste sábado (22) é possível ver o momento da ação. O militar bate nas costas do menino durante o salvamento.

Após estabilizar os sinais vitais, o profissional entregou a criança à mãe e orientou que ela fosse levada ao médico. “Temos que agradecer a Deus pela tranquilidade e pela sabedoria de executar o protocolo. Nesse momento, os pais ficam sem reação, desesperados”, afirmou o bombeiro ao G1.