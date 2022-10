Beto Carrero World dá desconto para quem vestir verde e amarelo e ironiza petistas

O parque temático Beto Carrero, localizado em Santa Catarina, está oferecendo desconto de 25% na entrada para quem for vestido de verde e amarelo até o dia 31 de outubro.

A benesse foi oferecida em uma publicação no Instagram da empresa nesta terça-feira (25). As cores da bandeira nacional têm sido associadas ao apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição.

No site, é possível encontrar o passaporte “Promo Verde Amarelo” por R$ 89, em vez dos R$ 119 cobrados usualmente.

Após a reclamação de diversos internautas, o parque temático ironizou apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ofereceu o mesmo desconto para quem for de vermelho, mas somente no dia e horário da votação do segundo turno.

“Para quem reclamou da promoção verde e amarelo, chegou o passaporte Para Todos! Chega de briga convide seu amigo petista e divirta-se o dia inteiro com ele! Vale somente domingo (30/10), para quem vier de vermelho, entrar antes das 8h e sair depois das 17h”, diz o texto na rede social.

Esse passaporte, no entanto, não está disponível para a compra no site.

Em dezembro de 2021, quando chuvas alagaram e causaram 24 mortes na Bahia, Bolsonaro curtiu alguns dias de férias no litoral catarinense e aproveitou para visitar o parque. Na ocasião, vestiu uniforme da Hot Wheels, e participou de um show de derrapagens de carros.