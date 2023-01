Projeto em Anápolis educa crianças sobre cuidados com o meio ambiente

Anápolis tem um programa para educar as futuras gerações sobre a importância do meio ambiente. O chamado Viveiro Escola é uma das medidas da Prefeitura de Anápolis para conscientizar as crianças sobre a necessidade de cuidar e preservar os recursos naturais.

Ao Portal 6, o secretário municipal de Meio Ambiente, Fabrício Lopes, explicou que, no projeto, os alunos vão aprender desde o plantio de novas árvores até a separação correta de lixos para descarte.

“É ensinado como é feito o plantio e depois a transformação em mudas e conscientizando as crianças para que elas entendam o que é o replantio Pró-Água, porque eles que vão saber educar os pais. Hoje o futuro está nas mãos deles”, disse.

Segundo Fabrício, uma das principais importâncias do programa é que o solo da cidade precisa receber árvores nativas do Cerrado e o Viveiro Escola colabora com o replantio.

“Hoje todas as árvores nativas do Cerrado, nós não temos no mercado para comprar então nossa equipe vai a campo para produzir essas sementes e nós fazemos tudo desde o inicio”, explicou.

O secretário explica que as mudas podem ser plantadas não apenas nas escolas, mas também nas casas das crianças. Dentro do programa também há a horta orgânica comunitária e medicinal, usada na alimentação dos alunos e para a comunidade.

Replantio

Segundo Fabrício, normalmente são as plantas exóticas que caem sobre os carros e causam estragos quando chove. Isso porque algumas delas ficam ocas por dentro, entre outros fatores. Por isso é necessário fazer o replantio de plantas nativas.