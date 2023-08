Alceu Valença e Zeca Baleiro são atrações da vez em evento gratuito em Goiás; saiba mais

Em uma semana repleta de tanto trabalho duro, o que os goianos mais esperam é a chegada do final de semana, para que possam, enfim, ter bons momentos de descanso e diversão.

Para os mais festeiros, a boa notícia é que o que não faltam são ótimas atrações para aproveitar ao máximo e sem desculpas.

Sendo assim – sem mais delongas – a primeira opção reúne o melhor de dois mundos, colocando muita música e comida boa em um único evento e o melhor, com entrada solidária.

Conhecida por muitos como a capital da fé, Trindade será palco para o 9º Festival Gastronômico, que reunirá inúmeros turistas com as mais diversas atrações imperdíveis da culinária goiana.

Para encantar ainda mais os visitantes, a festa de três dias será regada de muita música boa, tendo, nesta sexta-feira (25), Zeca Baleiro, no sábado (26), Liga Joe e Pagode 100 Frescura e no domingo (27), Alceu Valença. O melhor é que os goianos podem aproveitar os shows com a entrada de apenas 2kg de alimentos não perecíveis.

Celebrando os 26 anos de carreira, Zeca Baleiro também fará uma apresentação especial no sábado, na Arena Multiplace, em Goiânia. Os tickets podem ser adquiridos por meio do site Ingresso S.A.

Por fim, o final de semana será especial em Anápolis, com um lugar de encontro com Deus. Acontece que vem aí o Monte Alverne, evento que proporcionará aos anapolinos bons momentos de oração, adoração, palestras e formação espiritual.

Para aquecer o coração dos presentes, a programação da sexta contará com show do cantor Flávio Vitor, enquanto Davidson Silva se apresentará no sábado. A festa vai acontecer no Teatro São Francisco e os ingressos podem ser comprados clicando no link.

Confira o Agenda Portal 6 na íntegra: