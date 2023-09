Empresa goiana viaja mais de 800 Km para surpreender idosa que escreveu cartinha de agradecimento

Nunca foi tão fácil falar com alguém a quilômetros de distância. Com rápidos toques na tela, é possível estabelecer contato até com outros continentes. Há até quem diga que o papel e caneta perderam um pouco do sentido que tinham na hora de se comunicar. Porém, não é isso o que Dona Jáira Maria pensa.

Apaixonada em cozinhar para os filhos, a moradora da Chapada dos Guimarães (MT) escreveu, a punho, uma carta endereçada a Marajoara Laticínios, situada em Hidrolândia (GO), contando que sempre que ia ao supermercado os produtos da merca não podiam faltar na hora de preparar as receitas.

“Todas as vezes que vou ao supermercado com meus filhos, eu tenho que comprar o leite condensado da Marajoara para fazer uma canjica”, escreveu, assinando apenas como “Idosinha Feliz”.

Esse simples gesto comoveu a equipe de marketing da empresa, que pensou em uma forma de corresponder a altura tamanho carinho.

Assim, os embaixadores da Marajoara, Fabrízio Vilarinho e Vandim Duarte, percorreram 831 km até a residência da “idosinha”, que chorou de emoção ao entender o que estava acontecendo. E a surpresa não parou por aí, pois eles também levaram um porta mala lotado de produtos como leite condensado, creme de leite e diversos outros produtos da marca como forma de agradecimento.

Filha de Dona Jáira, Silvana Aparecida foi quem ajudou na ideia e contou um pouco mais sobre o impacto que a carta teve na vida da mãe.

“Ela tinha uma vida agitada, era dona de uma lanchonete em um ponto turístico da cidade, gostava de conversar com seus clientes e ficou depressiva após o fim deste ciclo. Com certeza, ela está se sentindo valorizada com este gesto”, revelou.