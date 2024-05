Preso suspeito de sequestrar e matar jovem com deficiência mental em Goiás

Ele foi flagrado por câmeras de segurança, no dia 14 de março de 2024, abordando a garota e a oferecendo uma flor

Samuel Leão - 20 de maio de 2024

Osvaldo foi preso sob a suspeita de ter matado a jovem. (Foto: Divulgação/PC)

Osvaldo Pereira de Sousa, de 66 anos, suspeito de ter sequestrado e matado a jovem com deficiência mental Pâmela Carneiro Araújo, de 19 anos, foi preso em Goiânia pela Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH). Mandados de prisão temporária e busca domiciliar foram cumpridos contra ele.

Ele foi flagrado por câmeras de segurança, no dia 14 de março de 2024, abordando a garota e a oferecendo uma flor. Na sequência, ele subiu na garupa dele e foi levada para um destino desconhecido.

A vítima, que é uma pessoa com deficiência mental severa, foi encontrada morta afogada às margens de uma represa da região, no Residencial Campos Dourados. Ele ainda tinha sinais de violência grave no corpo.

No decorrer da investigação, as autoridades descobriram os registros em vídeo, que captaram Osvaldo interagindo com a jovem e a atraindo entregando uma flor. Além disso, a perícia encontrou o DNA do preso sob a unha dela, indicando um possível embate.

Ao efetuarem a busca na residência dele, encontraram também as roupas que ele usava no momento do crime, além da moto e do capacete. Ele foi preso e teve a imagem divulgada pela polícia, com o intuito de identificar outras vítimas ou localizar testemunhas.

A Polícia Civil (PC) também divulgou as imagens que teriam antecedido o ocorrido. O caso deverá seguir em investigação.