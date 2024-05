Entrevista na Rádio Manchester termina em barraco e indireta para apresentador

Pré-candidato a prefeito, Eugênio Lourenço Dias desde início da participação demonstrou desconforto com os questionamentos

Pedro Hara - 29 de maio de 2024

Serleyser Araújo e Eugênio Lourenço Dias. (Foto: Reprodução/YouTube Rádio Manchester)

A temperatura subiu na Rádio Manchester na manhã desta quarta-feira (29), durante entrevista no Atualidades Manchester.

O pré-candidato à Prefeitura de Anápolis, Eugênio Lourenço Dias (PSOL), discutiu no ar com o radialista Serleyser Araújo e a conversa terminou em barraco e indireta para o apresentador.

Desde o início da participação o advogado demonstrou desconforto com os questionamentos, principalmente aqueles que colocavam o PT e o PSOL como partidos semelhantes, com as mesmas bandeiras e posicionamentos.

O desentendimento teve início após um questionamento sobre a responsabilidade do município na administração do presídio de Anápolis.

“O presídio não é competência do Estado?”, questionou o radialista. Após a resposta negativa, o apresentador disse em tom irônico: “aí fica difícil”.

Na tréplica, o pré-candidato recomendou que Serleyser – que é advogado – fizesse a leitura da lei de execuções penais.

Após a sugestão, a entrevista foi encerrada. Entretanto, nas considerações finais, o pré-candidato disse para que o radialista deixasse de defender o prefeito.

A resposta veio logo em seguida, com o apresentador sugerindo que Eugênio deveria saber mais, já que é pré-candidato.