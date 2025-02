Como liberar memória no celular sem apagar fotos importantes

Deixe seu aparelho mais leve sem ter que se livrar das suas recordações

Pedro Ribeiro - 02 de fevereiro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/cottonbro studio)

Não podemos negar, o celular faz parte da nossa rotina.

Usamos para tudo: conversar, trabalhar, estudar, assistir vídeos e, claro, tirar muitas fotos.

Mas chega uma hora em que a memória fica cheia. E aí vem o dilema: como liberar espaço sem apagar aquelas fotos especiais?

Calma, você não precisa sair deletando tudo! Existem maneiras de liberar memória no celular sem perder suas recordações.

O primeiro passo é identificar o que realmente está ocupando espaço.

Aplicativos acumulam dados desnecessários, downloads esquecidos pesam e os famosos arquivos temporários só servem para encher a memória.

Dá para se livrar de tudo isso sem prejudicar o funcionamento do celular.

Muitos apps armazenam dados temporários que ocupam um grande espaço sem necessidade.

Vá até as configurações do celular, procure a opção de armazenamento e limpe o cache dos aplicativos mais usados.

Isso pode liberar uma quantidade significativa de memória em poucos minutos.

Outra dica valiosa é excluir arquivos duplicados e downloads antigos.

Muita gente baixa arquivos e esquece de apagá-los depois.

Fotos e vídeos recebidos pelo WhatsApp, por exemplo, podem se acumular sem que você perceba.

Use aplicativos de limpeza ou faça uma varredura manual na pasta de downloads e no gerenciador de arquivos do celular.

Se o problema for a galeria lotada, uma boa solução é utilizar serviços de armazenamento na nuvem. Google Fotos, OneDrive e iCloud são ótimos para guardar imagens sem ocupar espaço no celular.

Basta configurar o backup automático para garantir que suas fotos estejam seguras e acessíveis sempre que precisar.

Outra estratégia é mover arquivos para um cartão de memória.

Se o seu celular tem suporte para microSD, aproveite! Transfira vídeos, músicas e documentos para o cartão e libere espaço na memória interna.

E que tal desinstalar aplicativos que você não usa?

Muitos celulares vêm com apps pré-instalados que nunca são abertos.

Se possível, remova-os. Para os que não podem ser apagados, desative-os para economizar memória e melhorar o desempenho do celular.

