Últimos dias para se inscrever em processo seletivo de órgão do Governo de Goiás com salários de até R$ 5,5 mil

Processo seletivo ocorrerá em duas etapas, sendo elas análise curricular e entrevista

Paulo Roberto Belém - 02 de fevereiro de 2025

Processo seletivo será realizado em etapas. (Foto: Divulgação)

Restam poucos dias para que interessados se inscrevam no processo seletivo da Agência Estadual de Turismo de Goiás (Goiás Turismo), com uma remuneração de R$ 5.500, além de vale-alimentação de R$ 500.

O processo se dá exclusivamente pelo Portal de Seleção do Governo de Goiás até às 18h do dia 06 de fevereiro, sendo necessário o pagamento de uma taxa no valor de R$50.

As vagas são destinadas a turismólogos (05) e produtor de eventos (01), os quais devem atuar em Goiânia, com uma carga horária de 40 horas semanais.

No primeiro caso, é necessário o curso de turismo. Já em relação ao segundo, os interessados podem ser graduação em eventos, turismo, marketing, comunicação ou áreas correlatas.

Duas etapas integram o processo: análise curricular e entrevista, ambas de caráter classificatório e eliminatório. Na primeira fase, serão avaliados cursos complementares, formação acadêmica e experiência profissional.

Quando aprovados, a contratação máxima será de três anos, com a possibilidade de prorrogação até o prazo total de cinco anos. Maiores detalhes podem ser acessados no edital do processo, clicando aqui.