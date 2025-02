Inscrições abertas para processo seletivo do Governo de Goiás com salários de até R$ 10,8 mil

Oportunidades alcançam áreas específicas que demandam formação superior

Paulo Roberto Belém - 03 de fevereiro de 2025

Inscrições abertas para processo seletivo. (Foto: Divulgação)

Podem ser realizadas a partir desta segunda-feira (03), as inscrições em processo seletivo do Governo de Goiás para trabalhar na Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SEEL), recebendo, para tal, até R$ 10,8 mil.

As oportunidades alcançam áreas específicas que demandam formação superior. São 14, ao todo, sendo Arquiteto (02), Engenheiro Civil – Sênior (01), Engenheiro Civil – Sênior II (05), Engenheiro Civil – Sênior III (02).

Engenheiro Ambiental – Pleno 01 (01) e Engenheiro Eletricista – Sênior (02). Para a função de Engenheiro Civil – Sênior III, inclui uma oportunidade para pessoas com deficiência.

As inscrições podem ser realizadas somente pelo Portal de Seleção até o dia 11 de fevereiro, pagando uma taxa de R$ 70 para arquitetos e engenheiros ambientais, e R$ 80 para engenheiros civis e eletricistas.

A organização alerta que os documentos relacionados à comprovação dos dados deverão ser anexados pelo candidato no momento do cadastro e inscrição no Sistema de Seleção.

Entre os requisitos, os candidatos devem comprovar experiência na área desejada, possuir registro no conselho profissional correspondente, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e disponibilidade para viagens em todo o estado.

Quem passar pelo processo deverá cumprir jornada de 40 horas semanais, por um período inicial de três anos, com possibilidade de prorrogação por até cinco anos.

Informações detalhadas podem ser acessadas no edital do processo, cuja íntegra está disponível clicando aqui.