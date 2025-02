Mercado ‘irmão’ do Super Urach chama atenção em Goiânia

Internautas se surpreenderam com a similaridade da identidade visual dos estabelecimentos

Thiago Alonso - 06 de fevereiro de 2025

Andressa Urach abriu o próprio mercado. (Foto: Reprodução/Instagram)

Conhecida pelas inúmeras polêmicas, a influenciadora digital Andressa Urach surpreendeu recentemente ao inaugurar o próprio supermercado, o Super Urach, uma mercearia localizada em Viamão, no Rio Grande do Sul.

Contudo, além do empreendimento da vice-Miss Bumbum, uma internauta de Goiânia flagrou um estabelecimento ‘irmão’ do mercado rio-grandense na ‘Terra do Sertanejo’.

Localizado no setor Parque Oeste Industrial, região Sudoeste da capital, o Empório Ponto Certo chamou atenção pela similaridade com a identidade visual da atriz de vídeos de amor intenso.

Com um design para lá de característico, o supermercado goiano apresenta uma logo parecida com a de Andressa Urach: uma mulher com a ‘bunda empinada’, enquanto empurra um carrinho de compras.

A cena chamou a atenção dos internautas, que compararam o empório ao empreendimento de Viamão.

“Já abriram uma filial do Super Urach aqui em Goiânia”, disse uma seguidora.

“Tô louca pra ir lá fazer minhas compras”, comentou mais uma.

“Queremos novas franquias pelo Brasil”, brincou outro internauta.