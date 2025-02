Saiba quais são e onde comprar cortes de carne mais baratos em Goiânia

Procon visitou diversos estabelecimentos e constatou uma variação de mais de 90% nos preços

Paulo Roberto Belém - 10 de fevereiro de 2025

Estufa com carnes variadas. (Foto: Ilustração/Pinterest)

O Procon de Goiânia foi às ruas na última semana para aferir os preços de carnes, aves e suínos em estabelecimentos da capital, identificando variações de até 93,64% na compra dos produtos.

A pesquisa divulgada na última quinta-feira (06) indica os valores coletados entre os dias 03 e 05 de fevereiro em nove pontos comerciais, de diferentes regiões da cidade

A maior oscilação identificada foi no peito de frango (93,64%), que pode custar entre R$ 12,90 e R$ 24,98 por quilo. Sendo o mais barato vendido no Verdurão Xará e o mais caro no Casa de Carnes Noronha.

Já no corte suíno, o destaque é para o pernil suíno com osso (75,99%), sendo vendido, o quilo, a R$ 16,99 no Bretas e a R$ 29,90 no Verdurão Xará.

No contrafilé, a variação foi de 32,63%, custando R$ 42,90 e R$ 56,90 por quilo. O Tatico vende o produto mais barato e o Hiper Moreira o mais caro neste quesito.

Outro corte de carne bovina fortemente buscado, o acém, apresentou oscilação de 33,64%, podendo ser encontrado a R$ 29,90 por quilo no Verdurão Xará, sendo que no Hiper Moreira o mesmo corte é encontrado a R$ 39,90.

Janeiro de 2024 a janeiro de 2025

A pesquisa também comparou os preços praticados entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025, constatando variações distintas entre os tipos de carne:

A Carne bovina teve aumento médio de 28,17% em oito cortes pesquisados. Os cortes suínos apresentaram também elevação média de 38,17% em três cortes analisados.

Na contramão, as carnes de frango apresentaram redução média de 6,66% em quatro cortes pesquisados.

Confira a íntegra dos itens pesquisados:

Peito de frango kg – 93,64%

Menor Preço: R$ R$ 12,90 – Verdurão Xará

Maior Preço: R$ R$ 24,98 – Casa de Carnes Noronha

Coxa/Sobrecoxa de Frango kg – 90,63%

Menor Preço: R$ 9,39 – Carrefour

Maior Preço: R$ 17,90 – Verdurão Xará

Frango Inteiro Congelado kg – 76,86%

Menor Preço: R$ 8,99 – Tatico

Maior Preço: R$ 15,90 – Casa de Carnes Alvorada

Pernil Suíno com osso kg – 75,99%

Menor Preço: R$ 16,99 – Bretas

Maior Preço: R$ 29,90 – Verdurão Xará

Lombo Suíno kg – 74,31%

Menor Preço: R$ 22,89 – Carrefour

Maior Preço: R$ 39,90 – Casa de Carnes Alvorada

Contrafilé kg – 32,63%

Menor Preço: R$ 42,90 – Tatico

Maior Preço: R$ 56,90 – Hiper Moreira

Acém kg – 33,64%

Menor Preço: 29,90 – Verdurão Xará

Maior Preço: R$ 39,90 – Hiper Moreira

Alcatra kg – 35,80%

Menor Preço: R$ 41,90 – Tatico

Maior Preço: R$ 56,90 – Hiper Moreira

Fraldinha kg – 39,25%

Menor Preço: R$ 37,99 – Barão

Maior Preço: R$ 52,90 – Casa de Carnes Alvorada

Costela Suína kg – 45,81%

Menor Preço: R$ 23,99 – Bretas

Maior Preço: R$ 34,98 – Casa de Carnes Noronha