Lutador profissional critica luta do UFC e sobra até para Anápolis; assista

Renato Moicano analisava um embate valendo o cinturão dos pesos médios quando soltou a "pérola"

Paulo Roberto Belém - 11 de fevereiro de 2025

Menção à cidade foi feita no Intagram (Foto: Captura/Instagram)

Essa história se assimila àqueles momentos quando você está bem tranquilo e, “do nada”, alguém te coloca no meio de uma confusão. Considere “você” como Anápolis e “alguém” como o lutador profissional de MMA, Renato Moicano.

Em uma página do Instagram, ao comentar a luta midiática entre Du Plessis e Strickland no último sábado (08), na defesa do cinturão dos pesos médios da modalidade, Moicano avaliou a luta.

Porém, foi um comentário em específico que chamou muita atenção – principalmente dos anapolinos.

“A luta tava muito engraçada. Até o terceiro round, velho, parecia que eu tava assistindo uma luta de muay thai amador em Anápolis, meu brother. Tá ligado? Tipo assim: pega um lugar de interior. Cara, os caras só ficava fintando, completamente esquisito”, afirmou.

A alfinetada repentina no município pegou muitas pessoas desprevenidas, gerando risadas em alguns moradores da cidade e incômodo em outros, que não gostaram do “caráter negativo” que Anápolis foi pintada.

O lutador, que é natural de Brasília, tem um histórico de 20 vitórias, cinco derrotas e um empate.

Já em relação à luta que ele comentava, Dricus du Plessis manteve o cinturão ao derrotar Sean Strickland por decisão unânime.

Durante o embate, du Plessis quebrou o nariz de Strickland com um golpe no quarto round, causando sangramento significativo e dificultando o desempenho do oponente.