Goiás poderá ter mais 9 cursos de Medicina; veja onde

Instituições de ensino foram aprovadas preliminarmente pelo MEC e devem seguir para novas etapas de implementação da graduação

Thiago Alonso - 12 de fevereiro de 2025

Curso Medicina (Foto: Divulgação/UEG)

Goiás pode ter nove novos cursos de Medicina em instituições de ensino superior ainda em 2025, conforme regulação do Ministério da Educação.

Esses centros educacionais foram aprovados preliminarmente no processo de seleção da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, por meio do edital n.º 1 de outubro de 2023.

Dentre as novas instituições que podem receber o curso estão a Faculdade de Piracanjuba, o Centro Universitário de Iporá, Faculdade Uninassau de Hidrolândia, Faculdade de Saúde de Pires do Rio e a Faculdade de Medicina de Varjão.

Além dessas, também devem oferecer a graduação em Medicina a Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA), Faculdade de Goiás, a Faculdade Unida de Campinas Sul e o Instituto de Educação Médica de Cumari.

Essas autorizações foram concedidas a partir de análises realizadas pelo MEC, que verificaram fatores como viabilidade e a capacidade econômico-financeira das instituições para implementar os cursos.

Apesar disso, neste ponto do processo, a seleção é apenas preliminar e deve seguir para uma nova etapa, onde a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior realizará uma análise de mérito.

A expectativa é que até o fim do primeiro semestre de 2025 um novo resultado com as avaliações finais seja divulgado, definindo oficialmente quais instituições de ensino superior receberão as graduações em Medicina.

Para mais informações, confira a lista completa.