Vírus que consegue entrar no iPhone é perigoso e agora exige cuidado

Ao Portal 6, especialista explica que a ameaça certamente ocorreu por falha humana

Natália Sezil - 12 de fevereiro de 2025

Carlos Henrique Monteiro falou sobre a segurança característica do sistema dos iPhones. (Foto: Captura de Tela/Youtube)

A descoberta de um vírus que, pela primeira vez, consegue invadir o sistema operacional iOS, utilizado nos iPhones, repercutiu esta semana ao deixar os usuários da Apple com medo.

O feito inédito indica que os consumidores precisam ter maior cuidado ao instalar aplicativos, já que o vírus conseguiu escanear e decodificar imagens e capturas de telas salvas na galeria de fotos do celular.

Ao programa Agora, realizado pelo Portal 6 junto à Rádio 105.7 fm, o especialista em Tecnologia da Informação, Carlos Henrique Monteiro, explicou por que o iPhone é considerado tão seguro e como se imagina que a falha aconteceu.

O profissional compartilhou que o método de desenvolvimento do sistema operacional utilizado pela Apple é o que justifica a segurança dos aparelhos, já que o modelo “consegue fechar qualquer brecha antes de liberar qualquer atualização”.

Quanto aos cuidados empenhados pela empresa no momento de incluir aplicações novas nas lojas de aplicativos, Carlos detalha: “quando a gente vai desenvolver um aplicativo, existem as metodologias que devem ser seguidas”.

“Quando submetemos o aplicativo à Apple, ela revisa todo o passo a passo, e nós temos que estar dentro das diretrizes deles. Então permissão, câmera, microfone, tudo isso… são pessoas que validam os sistemas que a gente envia. Então pode ter sido uma falha humana por ter deixado o aplicativo passar”, revela.

Carlos ainda explica que o rigoroso processo de publicação de aplicativos envolve mais de uma pessoa. Isso porque, quando uma aplicação não é aceita pela Apple e precisa ser analisada outra vez, o primeiro e o segundo processo são realizados por profissionais diferentes.

Ao finalizar, o especialista deixou o alerta: no momento de instalar aplicativos, o usuário deve fazer isso nas lojas oficiais, ler com atenção as permissões e manter o sistema atualizado, já que novas atualizações sempre corrigem inseguranças.

A descoberta de um vírus que, pela primeira vez, consegue invadir o sistema operacional iOS, utilizado nos iPhones, repercutiu esta semana ao deixar os usuários da Apple com medo. O feito inédito indica que os consumidores precisam ter maior cuidado ao instalar aplicativos, já… pic.twitter.com/fl9Lz9abfq — Portal 6 (@portal6noticias) February 13, 2025

Assista aqui ao Programa Agora do dia 12 de fevereiro na íntegra.