Pedro Ribeiro - 14 de fevereiro de 2025

(Foto: Divulgação/Senai)

Se você está pensando em investir em cursos técnicos e quer saber quais são os mais rentáveis no Brasil, chegou ao lugar certo!

O mercado de trabalho tem dado cada vez mais atenção aos profissionais técnicos, que conseguem se destacar e receber ótimos salários.

No Brasil, a educação técnica tem se mostrado uma opção eficaz para quem quer entrar no mercado de trabalho ou se reposicionar em uma nova área.

Afinal, a formação técnica oferece uma grande vantagem: além de ser mais acessível, ela garante uma qualificação altamente valorizada pelas empresas.

6 cursos técnicos com os melhores salários do Brasil

1. Técnico em Mecatrônica

Primeiramente, o curso técnico em Mecatrônica é uma das opções mais procuradas por quem deseja trabalhar com sistemas automatizados e de controle.

Com o avanço da tecnologia, a demanda por profissionais capacitados na área só cresce.

Esse técnico lida com eletrônica, mecânica e informática, podendo atuar em diversas indústrias.

Assim, profissionais dessa área conseguem conquistar bons salários, especialmente em grandes empresas do setor automotivo, de robótica e de manutenção industrial.

2. Técnico em Contabilidade

Se você tem facilidade com números e deseja trabalhar no setor financeiro, o curso técnico em Contabilidade é uma excelente escolha.

Esse profissional é essencial para o funcionamento de empresas, sendo responsável por realizar a contabilidade e garantir o cumprimento das obrigações fiscais.

Além disso, em tempos de constante crescimento no mercado financeiro, os salários para técnicos em contabilidade têm se mantido competitivos e, em alguns casos, ainda aumentam conforme a experiência.

3. Técnico em Segurança do Trabalho

Por outro lado, a segurança do trabalho é uma área fundamental em diversos setores.

O técnico em segurança do trabalho é o responsável por garantir que os ambientes de trabalho sigam as normas de segurança, prevenindo acidentes e doenças ocupacionais.

Com o aumento das regulamentações e a maior preocupação das empresas com a saúde de seus funcionários, os profissionais dessa área têm visto seus salários crescerem constantemente.

4. Técnico em Automação Industrial

A automação industrial é uma área crescente, especialmente com a revolução tecnológica nas fábricas.

Técnicos especializados em automação têm a missão de otimizar os processos produtivos, utilizando sistemas computadorizados para controlar máquinas e equipamentos.

Com a demanda por eficiência e redução de custos nas empresas, os salários para técnicos em automação industrial estão entre os mais altos do mercado de cursos técnicos.

5. Técnico em Manutenção de Aeronaves

Se você tem interesse pelo setor aeronáutico, o curso técnico em Manutenção de Aeronaves pode ser sua porta de entrada para uma carreira de sucesso.

Esse profissional é responsável pela manutenção preventiva e corretiva de aeronaves, garantindo a segurança dos voos.

O setor de aviação no Brasil e no mundo está em expansão, o que reflete diretamente nos salários dessa profissão, que estão entre os mais elevados no campo dos cursos técnicos.

6. Técnico em Eletrotécnica

Por fim, o técnico em Eletrotécnica é um dos profissionais mais procurados, já que ele lida com o desenvolvimento, instalação e manutenção de sistemas elétricos.

Sua atuação abrange desde residências até grandes indústrias.

Com a constante necessidade de manutenção e modernização das instalações elétricas, a procura por esse profissional não para de crescer.

