Praça de pedágio em Goiás está com tecnologia inédita para pagamento; veja como funciona

Pagamentos poderão ser realizados em dinheiro e com cartões de crédito e débito, incluindo a opção de aproximação

Paulino Henjengo - 17 de fevereiro de 2025

Pedágio da Ecovias Araguaia (Foto: Divulgação / Ecovias do Araguaia).

A Ecovias do Araguaia — operadora de rodovias — lançou uma inovação tecnológica que vai beneficiar todos os usuários que passam por algumas praças de pedágios.

Os motoristas que frequentarem a praça de pedágio de Santa Rita do Novo Destino, região Central do estado, deverão contar com uma modalidade tecnológica inédita.

A empresa, que atualmente administra 850 km das rodovias federais, incluindo as BRs 153, 080 e 414, lançou um novo modelo de atendimento aos usuários. Agora, os condutores que usarem a praça da BR 080 — da Santa Rita — poderão contar com um serviço 100% automatizado, sem necessidade de atendimento de um operador.

O gerente de atendimento ao usuário da instituição explicou que os pagamentos poderão ser realizados em dinheiro e com cartões de crédito e débito, incluindo a opção de aproximação.

“Essa é a primeira praça de pedágio do Brasil 100% autônoma, com cabines sem operadores e disponível tanto para veículos comerciais quanto de passeio”, destacou.

Pavide reforça ainda que, nas demais praças de pedágio do Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins (BRs-153, 414 e 080), a modalidade de atendimento autônomo também é disponibilizada para veículos de passeio, para pagamento em cartão, mas somente em uma cabine em cada sentido da rodovia. “Nas outras, mantém-se o atendimento com operadores. Para quem usa as tags automáticas, nada muda e os motoristas seguem utilizando as pistas destinadas a essa modalidade em todas as praças”, explica.

Como usar:

Para usar o serviço, o usuário deverá se dirigir à cabine de autoatendimento. Ao se aproximar do monitor, será necessário escolher as opções disponíveis e selecionar a modalidade de pagamento que desejar. Em caso de dúvidas, o motorista pode solicitar, por meio de tecla no totem.

Caso o condutor opte pelo pagamento em dinheiro, deverá inserir a nota ou moeda nos locais indicados e, se precisar de troco, o usuário deverá aguardar o processamento para, então, fazer o pedido.

A empresa disponibiliza no local um material informativo para auxiliar a todos durante o uso do sistema de cobrança, que já possui uma linguagem simples.

Vale a ressalva de que os funcionários continuarão no local apenas para oferecer suporte aos usuários em caso de necessidade.