Corretora suspeita de fazer diversas vítimas em Anápolis por vender imóveis sem autorização está em liberdade

Se não quiser voltar para a prisão, Anna Paula Rodrigues Souza deverá cumprir medidas cautelares; saiba quais

Paulo Roberto Belém - 19 de fevereiro de 2025

Suposta corretora de imóveis Anna Paula Rodrigues Souza. (Foto: Divulgação/PC)

Quase liberada da prisão preventiva na última sexta-feira (14), a empresária e corretora de imóveis Anna Paula Rodrigues Souza está, de fato, agora fora da cadeia.

A soltura foi realizada nesta terça-feira (18), sendo impostas medidas cautelares às suspeitas de apropriação indébita, estelionato e falsificação de documentos, somando mais de 25 inquéritos.

São três as obrigações para que ela permaneça em liberdade: deverá comparecer bimensalmente em juízo para justificar o que está fazendo e não poderá manter contato com as pessoas envolvidas na negociação do imóvel que resultou nos fatos em apuração.

E, por último, está proibida expressamente de intermediar vendas de imóveis, de maneira autônoma ou pela empresa que mantinha. As medidas foram condicionadas pelo desembargador Linhares Camargo.

O Portal 6 entrou em contato com o advogado da suspeita, Ailton Batista, foi sucinto ao dizer se declarar. “A gente aproveitar esse momento e esclarecer fatos que estão equivocados”, disse.

Relembre

A empresária solta se declarava sócia proprietária de uma conhecida imobiliária na região, a Prime Imobiliária.

A Polícia Civil (PC) também revelou o valor estimado de prejuízo causado pela suspeita, equivalente a R$ 5 milhões pra as vítimas. As denúncias atribuídas a ela vão desde o recebimento ilegal de aluguéis, bem como a venda de terrenos e casas sem autorização dos donos.