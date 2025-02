Gravíssimo acidente próximo à Base Aérea de Anápolis mata 1 e deixa 4 feridos

Samu esteve no local para prestar atendimento, contando com o apoio da Ecovias do Araguaia

Da Redação - 20 de fevereiro de 2025

Chevrolet S10 ficou completamente destruída após colisão. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito, envolvendo duas caminhonetes, deixou quatro pessoas feridas e uma morta, no final da noite desta quinta-feira (20).

A colisão aconteceu na BR-414, cerca de 3km após a Base Aérea de Anápolis.

O Portal 6 apurou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para prestar atendimento, contando com o apoio da Ecovias do Araguaia – concessionária da via.

Ainda não se tem informações sobre o estado de saúde dos quatro sobreviventes, tampouco da causa do acidente.

A identidade da vítima fatal também não foi confirmada até o momento.

Imagens registradas no local mostram os veículos muito danificados, em especial a Chevrolet S10, que teve a parte da frente completamente destruída.

Mais informações a qualquer momento.