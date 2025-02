Homem que desconfiava de traição é preso ao atirar contra próprio cunhado: ‘você tem 10 segundos para confessar’

Suspeito foi até o local de trabalho da vítima para questioná-lo, mas saiu sem respostas

Natália Sezil - 20 de fevereiro de 2025

Câmeras de segurança registraram o momento dos disparos. (Foto: Reprodução)

Motivado por desconfianças de traição, um homem, de 43 anos, foi preso em flagrante ao atirar contra o próprio cunhado, nesta quinta-feira (20), em Orizona, região Sul de Goiás.

O suspeito teria ido até o local de trabalho da vítima, de 35 anos, e o chamado para fora do estabelecimento. Ao sair, o cunhado teria se deparado com um revólver apontado para ele.

Nessas condições, ele teria sido questionado há quanto tempo a irmã traía o suposto companheiro, que ameaçava atirar caso não tivesse resposta dentro de dez segundos.

A vítima teria respondido não saber de traição nenhuma. Diante disso, o suspeito teria chegado a efetuar um disparo, que não acertou o cunhado devido a uma “reação rápida” – ele teria segurado a mão do suposto agressor para que o tiro acertasse o chão.

Sem respostas, o suspeito teria fugido do local. A Polícia Militar (PM) foi acionada e localizou o suposto autor do disparo, encontrando também as munições e a arma de fogo utilizadas no crime.

Diante disso, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. Agora, o caso deve seguir sob responsabilidade da Polícia Civil (PC).