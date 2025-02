Em pleno calorão, cantor oferece cerveja de graça e recusa chama atenção

Video viralizou nas redes sociais, mas local da distribuição indica o porquê de tantos “não"

Davi Galvão - 24 de fevereiro de 2025

Maioria dos que passaram recusaram a cerveja. (Foto: @alexeleandro)

Com o calorão não dando trégua em Goiânia, o cantor Alex, da dupla Alex e Leandro, resolveu ajudar os goianienses que caminhavam por um dos parques na capital a se refrescarem.

Porém, ao invés de água, levou uma caixa térmica repleta de cervejas, na expectativa de que surtisse o mesmo efeito. Porém, ficou sem acreditar no que aconteceu.

Isto porque, mesmo com as cervejas sendo ofertadas de forma gratuita, a iniciativa foi um verdadeiro festival de recusas, com nove pessoas negando a oferta e indo embora apressadamente.

Quando parecia que realmente ninguém iria aceitar a proposta, um homem finalmente disse “sim”, ao que foi recebido com uma serenata do clássico “Vida vazia”, na voz de Robson Carvalho, Matheus Silva e Heitor e Henrique.

Porém, nos comentários, alguns internautas apontaram que o lugar escolhido talvez não tenha sido a melhor opção para a “brincadeira”.

“Mas no parque, todo mundo saudável, caminhando, é muito mais difícil. Tem que fazer um estudo melhor da clientela”, brincou um.

“Aqui na frente de casa ele não tem coragem de fazer isso, ia faltar caixa térmica”, disse outro.