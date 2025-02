6 coisas que o tanquinho de roupa faz e ficam pau a pau com as máquinas de lavar

Ele possui umas especificidades que o colocam em patamar de igualdade com sua concorrente principal

Magno Oliver - 25 de fevereiro de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Reviews Curtinhas – Casa Tech)

Tanquinho e máquina de lavar não são inimigos, mas companheiros de limpeza indispensáveis para um lar brasileiro. Qual é o seu preferido na hora de lavar as roupas?

Existem coisas que o tanquinho é capaz de fazer que se iguala completamente com o nível da máquina de lavar e muita gente não sabe.

1. Mais eficiente com roupas muito sujas

O tanquinho faz verdadeiros milagres quando o assunto é limpar roupas que estão muito sujas.

Assim, ele garante que peças mais delicadas no tecido recebam um melhor tratamento, da mesma forma que as máquinas de lavar fazem com roupas em maior volume.

2. Mais eficiente com roupas pesadas

Edredons, toalhas, cobertores, a lavagem dessas peças é possível e de forma tranquila no tanquinho.

Ele tem a capacidade de lidar com peças volumosas, uma ação oferecida pelas máquinas de lavar modernas.

3. Enxágua de forma mais eficaz

O tanquinho não fica atrás da máquina de lavar no quesito enxaguar com mais eficácia. Assim, ele garante que o excesso de sabão seja completamente removido.

4. Consome menos energia elétrica

No quesito consumo de energia, o tanquinho dispara na frente da máquina de lavar. Assim, ele tem a vantagem de consumir menos energia elétrica, o que o torna uma opção mais econômica.

5. Tem um sistema de drenagem mais eficiente

Quando o assunto é sistema de drenagem de água suja, o tanquinho sai na frente em relação à máquina de lavar. Isso porque ele possui sistemas de drenagem que facilitam a escoação de água suja.

6. O uso para o sabão em pó ou líquido é otimizado

Usar sabão em pó ou líquido no tanquinho é feito de forma mais otimizada, o que permite que a roupa seja melhor higienizada.

Essa vantagem acontece de forma bem semelhante ao que as máquinas de lavar fazem com suas funções de lavagem programadas.

