Comunicado geral para quem faz pagamento via QR Code

Criminosos aprontaram uma nova armadilha digital para enganar consumidores; saiba agora como identificar essas ações

Magno Oliver - 25 de fevereiro de 2025

(Foto: Ilustração/Freepik)

Com a digitalização e criação de novos meios de pagamentos, o pagamento por QR Code (sigla para Quick Response Code, em inglês) virou febre.

Essa ferramenta é um código de barras bidimensional que pode passar por escaneamento por meio de um aparelho celular Android ou iOS.

O QR Code foi pensado para facilitar diversas tarefas, como pagamentos, acessos a sites, autenticação de contas e compartilhamento de informações criptografadas e seguras.

Comunicado geral para quem faz pagamento via QR Code

Apesar de ser muito prático, o uso pode gerar uma certa dor de cabeça em alguns casos. Delegacias e autoridades de combate ao crime têm alertado para o uso da tecnologia para aplicação de golpes.

Bandidos estão usando QR Codes falsos para direcionar possíveis vítimas a sites ou aplicativos maliciosos com intenção de roubar dados sensíveis e aplicar golpes.

Para quem gosta de utilizar essa ferramenta para agilizar e facilitar o acesso a serviços digitais, agora é preciso começar a ter atenção.

Dicas para se prevenir de golpes do QR Code

A primeira dica é verificar a autenticidade e produção do QR Code que se quer ler. Autoridades alertam para verificar se o código passou por adulteração, como sobreposição de adesivos, sinais de alteração ou mudança em detalhes do painel do código fonte em exibição.

Outra ponto é checar o contexto que o QR Code está sendo gerado. Assim, policiais alertam para não escanear cartazes fixados na rua, recebidos por e-mail ou folhetos de origem suspeita.

Sempre verificar o site para o qual o QR Code te leva também é importante. Assim, em caso de aplicativos, se o software está hospedado nas lojas oficiais, como Google Play ou a App Store.

Por fim, se o seu celular não tiver leitor de QR Code, baixe o software Trend Micro, que verifica o código e alerta sobre possíveis ameaças.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!