Goianos poderão renegociar dívidas com desconto e limpar nome na hora nas agências dos Correios

Mais de 1,4 mil empresas participam e atendimento é realizado em qualquer uma das 180 agências no estado

Paulo Roberto Belém - 25 de fevereiro de 2025

Prédio que abriga a Superintendência dos Correios em Goiás (Foto: Sílvio Túlio)

A maioria das pessoas endividadas espera por descontos consideráveis para sanar as pendências. Mais ainda: muita gente que integra esse grupo, prefere tratar dessas questões financeiras de forma presencial.

Para estes dois perfis, uma parceria dos Correios com o Serasa entrou em ação, possibilitando os endividados a descobrir em qualquer Agência dos Correios quais os débitos com descontos especiais estão em seu nome na plataforma Serasa Limpa Nome.

A ação, que vai até 31 de março, oferece descontos de até 99%, nas dívidas com mais de 1.450 empresas, destacando-se bancos, financeiras, empresas de telefonia, internet, lojas, faculdades e concessionárias de contas básicas.

Em Goiás, o atendimento é realizado em qualquer uma das 180 Agências dos Correios do estado, onde os interessados podem consultar e renegociar seus débitos de acordo com o horário de funcionamento de cada uma.

A empresa ressalta que a consulta é feita sem qualquer cobrança de taxa, sendo as dívidas podem ser visualizadas no guichê de atendimento.

Para isto, é necessário que o titular apresente um documento oficial com foto para conferir as ofertas disponíveis, escolher quais contas deseja pagar e decidir entre quitar à vista ou parcelar conforme seu orçamento.

Aceitando as condições e acertando a forma de pagamento, que pode ser feito à vista ou em parcelamento de até 72 vezes, a limpeza do nome é realizado na hora e a pessoa tem a possibilidade de aumentar a pontuação do Serasa Score imediatamente.