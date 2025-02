Motociclista faz importante alerta sobre “regra” de motoclube que poucos sabem e pode causar acidentes

Influencer passou por uma situação complicada enquanto passava pela GO-338

Davi Galvão - 27 de fevereiro de 2025

Influencer foi expulso do comboio pelos motoqueiros. (Foto: @moto_mineiros)

O influencer @moto_mineiros, que publica diversos vídeos voltados para o mundo do motociclismo e vivências nas estradas pelo Brasil, voltou a viralizar ao relembrar um episódio revoltante que passou ao se encontrar com um grupo de motoqueiros, em Goiás.

Na ocasião, ele estava acompanhado da namorada enquanto passavam pela GO-338, no trecho entre Planalmira e Pirenópolis, quando avistaram um “bonde” de motoqueiros e, por desconhecer uma “regra” interna do motoclube, quase causou um acidente.

Como ele estava em uma velocidade superior aos demais, teve de realizar uma ultrapassagem. Porém, como um veículo estava se aproximando, teve de voltar para a via da direita, entrando no meio do “comboio”.

Porém, ele não sabia que, aparentemente, é “proibido” que motociclistas que não fazem parte dos grupos adentrem na formação. O resultado é que um dos participantes praticamente o jogou para a outra pista.

“Mesmo não concordando com regras de alguns motoclubes, mas sabendo que elas existem, o melhor é evitar”, disse.

Assim, o influencer resolveu postar novamente o vídeo, como forma de aviso aos que ainda não sabem de tal “regra”.

Nos comentários, os internautas pareceram unidos e desaprovaram a atitude do motoclube, que poderia ter gerado consequências graves.

“Na auto escola a gente aprende as leis de trânsito e não de moto club”, disse um usuário.

“Se fosse motoclube de verdade, acolheriam e aconselhariam. É só um bando”, afirmou outro.