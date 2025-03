Crocodilo e jacaré não são a mesma coisa: veja o que difere cada um deles

Apesar de muito parecidos, as duas famílias de répteis se divergem em vários pontos e traços no mundo animal

Magno Oliver - 01 de março de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Senhor Tigre)

Quando ouvimos as palavras “crocodilo” e “jacaré”, muita gente acaba pensando que são a mesma coisa, parentes próximos, algo nesse sentido. Só que não é bem assim.

Por serem grandes e ferozes predadores, crocodilos e jacarés possuem algumas características em comum e podem até ser parecidos para uma pessoa leiga, mas não são.

Se aparecer um animal desse agora na sua frente, você saberia dizer qual que é o crocodilo e qual que é o jacaré? A ciência trouxe a resposta.

Os biólogos especialistas no assunto reforçam: crocodilo e jacaré são espécies diferentes dentro da ordem Crocodylia, pois o jacaré pertence à família Alligatoridae e o crocodilo à família Crocodylidae.

Enquanto os jacarés (famosos alligators) são encontrados na América do Sul, China e EUA, os crocodilos estão espalhados por boa parte da África, Austrália, América Central, norte da América do Sul e sudeste da Ásia.

Para começar a explicar as diferenças, a genealogia animal da espécie traz os dados sobre os jacarés e os “alligators”. Os “alligators” dos EUA e os jacarés do Brasil não são o mesmo bicho.

Os animais de lá vêm do gênero Alligator, que possui duas espécies: o Alligator mississippiensis (aligátor-americano), e o Alligator Sinensis (o alligator-chinês), encontrado na China.

Já os do Brasil são do gênero Caiman, jacarés exclusivos da América do Sul, que possuem espécies como Caiman yacare (jacaré-do-pantanal) e Caiman latirostris (jacaré-do-papo-amarelo).

Segundo os biólogos especializados no assunto, a maior diferença entre jacarés e crocodilos está no focinho. Outro ponto marcante são os dentes.

Acontece que os crocodilos possuem eles aparentes, em especial o quarto dente da mandíbula inferior, que sempre fica exposto. Já nos jacarés, os dentes da arcada debaixo não são visíveis quando a boca está fechada.

Outra diferença marcante é que os crocodilos possuem na língua órgãos chamados de glândulas de sal, que permitem que eles descartem sal em excesso de seus orifícios corporais.

