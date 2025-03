Idoso é preso suspeito de matar homem a facadas em bar de Goiatuba

SAMU chegou a ser acionado, mas pôde apenas constatar o óbito da vítima

Paulo Roberto Belém - 01 de março de 2025

Vítima foi encontrada sentada em uma cadeira (Foto: Divulgação)

Um idoso, de 60 anos, é o principal suspeito de ter matado um homem, de 53 anos, com golpes de faca na noite desta sexta-feira (28), em um bar da cidade de Goiatuba, região Sul do estado.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a vítima já morta no interior do estabelecimento, prendendo em flagrante o idoso que estaria no interior de um veículo do lado de fora do bar, com um ferimento na testa.

Antes, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrer a vítima, tendo atestado o óbito no local após não perceber sinais vitais nele.

Um detalhe chamou a atenção na cena do crime: o fato do homem que foi morto ter ficado sentado. Não há a informação se o suspeito o atingiu da forma que estava ou se ele ficou naquela posição após ser golpeado.

O idoso foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Itumbiara, onde irá responder por homicídio.