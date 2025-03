Golpe “criativo” se populariza em Anápolis e PM faz importante alerta para comércios não perderem dinheiro

Orientação é para que, caso o cidadão receba alguma ligação do tipo, desligue o telefone imediatamente e acione a PM

Davi Galvão - 02 de março de 2025

28º Batalhão publicou o vídeo nas redes sociais. (Foto: Divulgação)

Diante do crescente número de golpes e extorsões que vem acontecendo em Anápolis, especialmente contra empresários e demais funcionários do comércio, a Polícia Militar (PM) divulgou um vídeo explicando como a população pode se proteger.

No registro, o aspirante a oficial Julio, do 28º Batalhão, dá mais detalhes sobre o modus operandi desses criminosos, que inicialmente, localizam o estabelecimento e possíveis vítimas, anotando horários de entrada e saída, vestuário e hábitos da equipe do local.

“A partir daí, com essas informações, ligando no celular da empresa, começam a fazer ameaças. Ameaça o funcionário, dizendo como ele está vestido, qual horário que ele está trabalhando e exigindo que esse funcionário faça alguma transferência bancária, faça um Pix”, explicou.

A orientação é para que, caso o comerciante receba alguma ligação do tipo, desligue o telefone imediatamente e acione a PM, que enviará uma equipe ao local.

Assim, as autoridades poderão investigar os fatos e determinar a melhor maneira de solucionar a situação.

“Nós orientamos que o cidadão não dê prosseguimento a essa conversa e interrompa imediatamente a ligação”, finalizou.