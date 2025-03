Homem sobe drone para ver o telhado de casa e vira alvo da espingarda do vizinho, em Anápolis

Objeto foi danificado e situação virou caso de polícia

Natália Sezil - 03 de março de 2025

Drone ficou danificado após o disparo. (Foto: Reprodução)

Um voo de drone durou bem pouco após ser interceptado por balas de chumbinho nesta segunda-feira (03), no bairro Jardim Alexandrina, em Anápolis.

Com cena que parece até ser de desenho animado, a situação virou caso de polícia durante a manhã, quando a proprietária do equipamento acionou os militares.

O drone estaria sendo usado pelo marido dela, também morador da casa, para sobrevoar a residência e observar as placas solares.

Ao ser notado por um vizinho, entretanto, o objeto teria sido acertado por disparos de chumbinho ou de airsoft, deixando um buraco na lataria.

Mesmo escutando os disparos, a denunciante não teria conseguido dizer, com certeza, de onde teriam saído os tiros.

Na ocorrência, a Polícia Militar (PM) conversou com uma vizinha do casal, mas, sem encontrar evidências, teria deixado o local e orientado a dona do drone sobre as providências cabíveis.

