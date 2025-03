Cantora viraliza ao utilizar comidas típicas para mostrar o melhor jeito de “torturar um goiano”

Ao som de música sertaneja, publicação passou vontade em diversos internautas

Natália Sezil - 06 de março de 2025

Cantora fez vídeo de “como torturar um goiano”. (Foto: Reprodução)

Pamonha, jantinha e galinhada com pequi – esses são apenas alguns dos produtos muito apreciados pelos goianos a serem listados em um vídeo que viralizou nas redes sociais.

Ao som de uma música sertaneja, a cantora Day, da dupla Day e Lara, aparece vestindo uma camisa do Goiás Esporte Clube, enquanto encara o telefone sob a legenda de “como torturar um goiano”.

Na tela, passam diversas comidas goianas tradicionais. Além das já mencionadas, ganham os holofotes um copo de cerveja gelada e o conhecido “x-podrão” vendido em pit dogs de todo o estado – locais já considerados patrimônio cultural de Goiás.

A publicação reuniu 119 mil visualizações no Tiktok, com mais de 9 mil curtidas e diversos comentários de goianos se manifestando sobre as “iguarias” apresentadas.

Um internauta concordou com a opinião e deixou claro qual o prato preferido: “amo meu Goiás, essa galinhada com pequi é comida dos deuses”.

Já outro usuário apontou como a qualidade do vídeo poderia ser ainda maior, mencionando a roupa utilizada pela cantora. “Se fosse uma camisa do Vila, ia ser melhor”, comentou.