6 profissões que pagam tão bem quanto a medicina (até mais dependendo da experiência)

Salários elevados não são exclusividade da área médica; veja carreiras que podem render altos ganhos

Isabella Valverde - 07 de março de 2025

(Foto: Ilustração/ Flickr)

A medicina é conhecida por oferecer remunerações atrativas, especialmente para profissionais experientes e com especializações de alta demanda. No entanto, existem outras profissões que podem pagar tão bem quanto – ou até mais – dependendo da experiência e do mercado de atuação.

Se você busca altos salários e boas oportunidades de crescimento profissional, confira seis carreiras que competem com a medicina em termos de ganhos financeiros.

1. Juiz de Direito

Os juízes são profissionais que atuam no Poder Judiciário, decidindo sobre processos e garantindo a aplicação da lei. Por se tratar de um cargo de grande responsabilidade e exigência, os salários são altos.

•Salário médio inicial: R$ 30.000

•Salário no topo da carreira: Acima de R$ 50.000 (com benefícios e adicionais)

•Como chegar lá: Formação em Direito, aprovação na OAB, experiência jurídica e aprovação em concurso público.

2. Engenheiro de Petróleo

O setor de petróleo e gás oferece algumas das maiores remunerações do mercado, principalmente para engenheiros que trabalham em áreas de extração e exploração. Empresas multinacionais e estatais pagam valores expressivos para esses profissionais.

•Salário médio inicial: R$ 15.000

•Salário no topo da carreira: Acima de R$ 50.000 (em empresas internacionais e offshore)

•Como chegar lá: Graduação em Engenharia de Petróleo ou áreas correlatas e especializações na indústria energética.

3. Piloto de Avião

Ser piloto comercial de grandes companhias aéreas pode garantir uma remuneração muito acima da média, principalmente para quem alcança postos em voos internacionais e em grandes empresas.

•Salário médio inicial: R$ 10.000

•Salário no topo da carreira: Acima de R$ 40.000 (em companhias internacionais)

•Como chegar lá: Formação em escola de aviação, horas de voo certificadas e obtenção de licenças da ANAC.

4. Diretor Executivo (CEO)

Os CEOs de grandes empresas podem ganhar salários impressionantes, além de bônus e participação nos lucros. O mercado corporativo valoriza profissionais com experiência e visão estratégica.

•Salário médio inicial: R$ 20.000

•Salário no topo da carreira: Acima de R$ 100.000 (em multinacionais e startups de sucesso)

•Como chegar lá: Formação em Administração, Economia ou áreas correlatas, MBA e experiência em liderança empresarial.

5. Advogado Tributarista

Especialistas em Direito Tributário são altamente valorizados por empresas que buscam reduzir impostos e estruturar estratégias fiscais. Com um bom networking e expertise, os honorários podem ultrapassar os valores da medicina.

•Salário médio inicial: R$ 12.000

•Salário no topo da carreira: Acima de R$ 50.000 (em grandes escritórios e empresas)

•Como chegar lá: Graduação em Direito, aprovação na OAB, especialização em Direito Tributário e experiência na área.

6. Profissional de Tecnologia (Cientista de Dados/Engenheiro de Software)

O setor de tecnologia tem algumas das profissões mais bem pagas do mundo atualmente, especialmente para cientistas de dados, engenheiros de software e especialistas em inteligência artificial.

•Salário médio inicial: R$ 15.000

•Salário no topo da carreira: Acima de R$ 80.000 (em empresas do Vale do Silício)

•Como chegar lá: Graduação em Ciência da Computação, Engenharia ou cursos correlatos, certificações e experiência com desenvolvimento e análise de dados.

Medicina é bem paga, mas não está sozinha no topo

A medicina continua sendo uma das carreiras mais valorizadas financeiramente, mas outras profissões também podem render altos salários, estabilidade e benefícios atrativos. O segredo está em escolher uma área de alta demanda, investir em especializações e buscar sempre aprimoramento profissional.

Se você busca remunerações elevadas e crescimento profissional, essas seis carreiras podem ser alternativas interessantes para alcançar o sucesso financeiro.

