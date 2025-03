Vídeo dá o que falar entre os goianienses ao mostrar Goiânia em 1998: “nostalgia pura”

Registro acompanha o trajeto do Eixo Anhanguera por alguns pontos da cidade, destacando algumas diferenças ao longo dos anos

Natália Sezil - 09 de março de 2025

Vídeo mostra a Goiânia de 1998. (Foto: Reprodução)

Recentemente, diversos goianienses se depararam com a nostalgia ao assistirem um vídeo que mostra a Goiânia de 1998. Menos carros nas ruas, uma cidade aparentemente mais limpa e menos poluição visual foram alguns dos fatores que mais chamaram atenção.

Imagens publicadas pelo perfil Goiânia Online (@goianiaonline_) no Instagram acompanham o trajeto de um ônibus pela Avenida Anhanguera.

O Eixo Anhanguera, popularmente chamado de “eixão”, passa pelo Terminal Praça A e segue pela Rua 7, próximo à Avenida Goiás. Ele também percorre o trecho próximo ao Lago das Rosas.

A boa conservação, tanto das vias, quanto do terminal, também deram o que falar. Isso porque foi em 1998 a reforma que é considerada a mais importante no Eixo. Nesse ano, foram construídas 19 estações com plataformas de embarque e desembarque com a elevação que se conhece hoje, a 93 centímetros do solo.

Embora diversos internautas tenham sentido nostalgia e lembrado de momentos bons ao assistir o registro, alguns também notaram fatores desagradáveis que vieram com o tempo.

Uma usuária comentou: “a sensação é de que [Goiânia] continua exatamente igual, sem reparos, sem melhorias ou manutenções, apenas envelhecida e danificada”.

Outro internauta pontuou: “era só o tapete a Anhanguera… hoje parece com a superfície da lua”, se referindo ao estado do asfalto da via mostrada no vídeo, que atualmente possui mais buracos do que antes.

A publicação já se aproxima de 110 mil curtidas, ultrapassando 1 milhão de visualizações e 36 mil compartilhamentos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Goiânia Online (@goianiaonline__)

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!