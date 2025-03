Com garrafa de pinga, homem em Anápolis confessa ter ‘quebrado a cara’ da companheira

Patrulha Maria da Penha localizou o suspeito que estava prestes a fugir

Paulo Roberto Belém - 10 de março de 2025

Vítima procurou a Unidade Básica de Saúde do Bairro de Lourdes (Foto: Divulgação)

A Polícia Militar (PM) foi acionada nesta segunda-feira (10) para ir até à Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro e Lourdes, região Leste de Anápolis, por conta da chegada ao local de uma mulher, de 43 anos, com cortes na lateral do rosto esquerdo.

Chegando lá, a vítima disse ter sido violentada pelo companheiro, um homem de 34 anos, que a teria agredido com uma garrafa de pinga, ocasionando derramamento de sangue no olho e as lesões na face correspondente.

Com as informações do local onde teria acontecido, os militares, acompanhados da Patrulha Maria da Penha, foram em busca do suspeito, encontrando-o no endereço, prestes a fugir, porque o mesmo foi flagrado juntando pertences.

Ele teria assumido que havia dado a garrafada, dizendo que teria “quebrado a cara” da companheira, sendo preso e encaminhado para a Central de Flagrantes de Anápolis, onde está à disposição da Justiça.

Já a vítima teve de passar pelo Hospital Municipal Alfredo Abraão, por conta da gravidade dos ferimentos.

Depois de ser atendida na unidade, ela foi encaminhada para fazer exame de corpo de delito, a fim de incrementar o procedimento da Polícia Civil (PC).

