JBS permanece em silêncio sobre polêmica da carne de cavalo em Anápolis

Cavalos estavam sendo abatidos clandestinamente na zona rural de Anápolis (Foto: Reprodução)

Por trás do absurdo abatedouro clandestino de cavalos, descoberto em Anápolis no último final de semana, com o bônus sinistro do galpão de processamento das carnes, havia o nome de uma gigante do setor de frigoríficos, a JBS.

Simplesmente a maior produtora de carne do mundo é dona do terreno, que estava sob supervisão de terceiros, e foi palco do sofrimento dos 40 animais que lá viviam.

Nas redes sociais, as cenas registradas do resgate e das instalações geraram uma grande repercussão. Entre comentários que apontam asco pelas cenas de freezeres lotados de carne equina, em condições de higiene um tanto duvidosas, outros internautas já apontaram revolta pelo desperdício da carne que, na realidade, sequer estava apta para consumo humano.

O Portal 6 tentou, por seguidas vezes, um posicionamento da JBS, que infelizmente preferiu não se pronunciar sobre o assunto, embora tenha se valido de assessores insistindo em ligações e tentando intimidar o jornalismo do Portal 6 sobre o assunto.

Previsão de pagamento para Santa Casa

A Santa Casa espera receber R$ 2 milhões em repasses complementares da Prefeitura de Anápolis.

Os valores, conforme a Secretaria de Comunicação, devem ser transferidos até quinta-feira (13) para instituição.

Drogas e assédio na UEG

Uma denúncia um tanto pesada, que apontava não só o uso de drogas e assédio moral, mas também desvio de função e irregularidades em programas de bolsas que ocorriam na UEG, unidade de Sanclerlândia.

Apesar do teor, a investigação não foi para frente, em partes pela dificuldade de apuração do caso, que partiu de uma denúncia anônima, e acabou sendo arquivada pelo Ministério Público (MPGO).

Espaço polêmico no Jundiaí continua vago

Depois de sediar o primeiro Pub Gospel de Anápolis, e talvez de Goiás, o chamado Kairos, que gerou polêmicas e acabou não durando muito, o ponto do antigo Bar do Ulisses havia tomado uma proposta mais ousada, a boate Deusas.

Em plena avenida Jamel Cecílio, no Jundiaí, a proposta também acabou não vingando e o ponto agora exibe uma placa de aluga-se.

Mabel endurece o tom contra ambulantes na 44

Tratada como uma das prioridades, antes mesmo do início do mandato, agora Sandro Mabel (UB) deu uma data para efetivar a retirada dos ambulantes que atuam na Avenida 44.

Com o intuito de ocupar os prédios e lojas da região, no que foi, inclusive, um aceno para a categoria, expresso em uma reunião com o Sindilojas, o prefeito definiu que o esvaziamento deve ocorrer até, no máximo, dia 30 março.

Homenagem para profissionais que atuaram na pandemia

Completou-se, nesta semana, 5 anos desde o início da pandemia de Covid-19 decretada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que vitimou milhares de brasileiros e deixou marcas profundas na sociedade em geral.

Em lembrança, tanto das pessoas perdidas, quanto de uma luta pessoal travada com o vírus, o vereador Policial Federal Suender (PL) convocou um evento de homenagem aos profissionais que atuaram na linha de frente, para a próxima segunda-feira (17) na Câmara Municipal de Anápolis.

Nota 10 para

A Agrodefesa, que é a responsável pelo controle e fiscalização de alimentos e derivados de origem animal.

Equipes do órgão não só acompanharam toda a operação contra o abatedouro clandestino de cavalos, mas também esclareceram que carne de cavalo é, sim, segura e comestível. No entanto, a problemática do caso é a procedência e as condições dos animais encontrados.

Nota 0 para

A Saneago, pela proposta de ressarcimento irrisória de R$ 21 por unidade consumidora, que deverá ser aplicada já na fatura deste mês de março.

Anapolinos expressaram indignação, apontando que esse valor não paga nem os galões de água que tiveram que ser adquiridos, que dirá as roupas que encardiram e velas de filtros que estragaram.