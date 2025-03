Em meio às fortes chuvas, motorista atropela e mata pedestre de Aparecida: ‘não deu para enxergar nada’

Jovem, que não apresentou nenhum nível de álcool no corpo, prestou socorro e acionou as autoridades

Paulo Roberto Belém - 15 de março de 2025

Motorista passou por cima da vítima e afirma não tê-la visto antes (Foto: Divulgação)

Uma pessoa, que ainda não teve a identidade divulgada, morreu após ser atropelada na noite desta sexta-feira (14), no Jardim Buriti Sereno, região Sudoeste de Aparecida de Goiânia.

Um jovem, de 27 anos, foi quem acionou a Polícia Militar (PM), ao perceber que ao transitar pela Avenida Maracanã, do respectivo setor, havia passado por cima de “algo”, parando mais à frente.

Apenas aí que ele teria percebido um corpo pelo retrovisor. Assim, além de ter acionado os militares, chamou o Serviço Móvel de Atendimento em Urgência (Samu), permanecendo e ficando no local enquanto as corporações realizavam os trabalhos.

Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que identificou ausência de teor alcóolico. Aos militares, inclusive, relatou que no momento havia péssima luminosidade, além de capim alto e estar chovendo muito.

Com a assistência do autor e acionamento da Polícia Civil (PC), os agentes realizaram a perícia, designaram o recolhimento do corpo e, agora, o caso vai ser investigado para confirmar o suposto homicídio culposo – quando não há intenção de matar.

