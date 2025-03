Grave acidente com ônibus escolar na GO-480 mata duas mulheres e uma adolescente

Honda Biz teria perdido o controle e invadido a contramão. Vítimas foram identificadas e duas eram mãe e filha

Natália Sezil - 15 de março de 2025

Motocicleta ficou destruída após o acidente. (Foto: Reprodução)

Uma colisão entre uma motocicleta e um ônibus deixou três vítimas fatais no final da noite desta sexta-feira (15), na GO-480, em Rialma, no Centro goiano.

O acidente teria acontecido após o veículo menor, do modelo Honda Biz, perder o controle e invadir a contramão, se chocando frontalmente com o ônibus escolar, que viajava no sentido de Santa Isabel para Rialma.

Tanto a Polícia Militar (PM), quanto o Corpo de Bombeiros estiveram presentes no local do acidente, mas a força do impacto fez com que a condutora e as passageiras da motocicleta morressem no local.

As vítimas foram identificadas como Simone de Souza Rodrigues, de 38 anos, Nadia Helaine Marques Alexandre Neta, de 25 anos, e Yasmim Leticia Rodrigues de Souza, de 14. Yasmim era filha de Simone, que conduzia o veículo.

Imagens mostraram a gravidade da colisão. Por fotos, é possível ver que o assento da Honda Biz chegou a sair do lugar com a força do impacto.

Diante da confirmação dos óbitos, o Instituto Médico Legal (IML) também esteve na ocorrência, ficando responsável pelos exames de autópsia.

Agora, o caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil (PC).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!