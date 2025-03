Goianas mostram como é viajar em carro sem motorista

Experiência única foi vivida em San Francisco, nos Estados Unidos, e chamou atenção por ser um tanto diferente do convencional

Isabella Valverde - 18 de março de 2025

Percurso durou cerca de 11 minutos e se engana quem pensa que o valor é muito acima da média. (Foto: Captura de Tela/Instagram)

Andar em um carro sem motorista? Pode até parecer coisa de filme, mas um grupo de goianas provou que essa realidade já chegou e mostrou como é viajar sem ninguém ao volante.

A experiência inusitada foi vivida por Kattia Daniel em San Francisco, nos Estados Unidos, e chamou atenção por fugir do convencional.

Em um vídeo publicado no Instagram (@kattiadaniel), a jornalista contou que, durante a viagem, decidiu testar o Waymo, carro autônomo desenvolvido pela Alphabet.

Com portas de abertura semelhante às dos modelos da Tesla, o primeiro desafio das goianas foi descobrir como entrar no veículo, passando alguns segundos tentando destravar as portas.

O percurso durou cerca de 11 minutos, e Kattia se surpreendeu com o nível de precisão do carro. Segundo ela, o veículo dirigiu com extremo cuidado, mantendo distância segura dos demais automóveis, respeitando toda a sinalização e realizando manobras com exatidão.

E quem pensa que viver essa experiência custa muito mais do que uma viagem convencional está enganado.

A goiana revelou que o preço pago para andar no carro sem motorista foi o mesmo de um Uber comum, tornando a experiência ainda mais acessível.

“A sensação é estranha, mas incrível ao mesmo tempo. Ver o volante girando sozinho e não ter ninguém no banco do motorista parece coisa do futuro, mas já é realidade aqui em San Francisco”, escreveu Kattia na legenda da publicação.

Com direito a teto solar, o veículo utilizado pela goiana foi um Jaguar autônomo, equipado com sensores, inteligência artificial e um software avançado que permite sua locomoção sem a necessidade de um motorista.

Nos comentários do post, diversos seguidores se surpreenderam com a experiência e compartilharam suas opiniões sobre embarcar (ou não) nessa novidade.

“Achei demais! Mas não sei se teria coragem”, comentou uma internauta.

“Que experiência incrível!”, escreveu outra.

Confira o vídeo completo com a experiência:

